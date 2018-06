Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze KPS-Aktie:



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

6,76 EUR -0,59% (26.06.2018, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

6,80 EUR -0,15% (26.06.2018, 09:04)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (26.06.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) weiterhin zu kaufen.Zum ersten Halbjahr 16/17 habe das Unternehmen die Umsatzerlöse um 6,7% auf 88,37 Mio. Euro (VJ: 82,83 Mio. Euro) gesteigert. Ein Grund für den Umsatzanstieg sei ein umfangreicher Software-Deal mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 7 bis 8 Mio. Euro gewesen. Darüber hinaus hätten die Akquisitionen der ICE Consultants Europe, Infont Consulting & Management und der Envoy Digital einen wertvollen Umsatzbeitrag in Höhe von 7,17 Mio. Euro geliefert. Insgesamt profitiere dabei das Unternehmen weiterhin vom Megatrend der Digitalisierung und verfüge mit dem ausgeprägten Branchenfokus auf Handel und Logistik sowie mit der Rapid-Transformation-Methode über klare Wettbewerbsvorteile.Ergebnisseitig sei zum ersten Halbjahr 2017/18 ein EBIT in Höhe von 7,51 Mio. Euro erwirtschaftet worden (VJ: 12,49 Mio. Euro). Im Zuge dessen sei die EBIT-Guidance für das Gesamtjahr von ursprünglich 23 bis 26 Mio. Euro auf 16 bis 20 Mio. Euro angepasst worden. Hintergrund dieser Entwicklung seien Projektanlaufkosten sowie höhere Abschreibungen, bedingt durch die Akquisitionen. Im Rahmen der Kaufpreisallokation der ICE Consultants Europe, Infont Consulting & Management und der Envoy Digital seien immaterielle Vermögenswerte aktiviert worden. Die immateriellen Vermögenswerte würden sich primär auf Kundenbeziehungen und den Auftragsbestand belaufen. Hieraus hätten sich höhere M&A-bedingte-Abschreibungen in Höhe von 1,45 Mio. Euro ergeben.Darüber hinaus hätten sich die Personalkosten um 19,7% auf 30,85 Mio. Euro (VJ: 25,77 Mio. Euro) erhöht. Der Aufbau eines umfangreichen Personalbestands sei nach Erachten der Analysten äußerst positiv, da ein operatives Wachstum im Bereich der Transformationsberatung nur über Personal möglich sei. So könne das Unternehmen sukzessive Freelancer durch eigene Mitarbeiter ersetzen und perspektivisch Kosten sparen. Darüber hinaus habe die Gesellschaft mit der ICE-Akquisition einen guten Zugang zum spanischen Arbeitsmarkt bekommen. In Spanien herrsche im Vergleich zu Deutschland ein geringeres Lohnniveau vor, was zu einer langfristigen Margenverbesserung der KPS beitragen sollte.Vor dem Hintergrund der Halbjahreszahlen würden die Analysten ihre Umsatzprognose auf 170,00 Mio. Euro für das GJ 2017/18 bzw. 185,08 Mio. Euro für das GJ 2018/19 erhöhen. Historisch habe das Unternehmen deutlich zweistellige Wachstumsniveaus erreichen können und in der Regel die Guidance übertroffen. Das Unternehmen befinde sich mit dem Megatrend der Digitalisierung weiterhin in einem attraktiven Wachstumsmarkt und sollte mit dem Branchenfokus Handel und Logistik sowie der Rapid-Transformation-Methode wertvolle Wettbewerbsvorteile besitzen. Gleichsam treibe das Unternehmen die geographische Expansion in Europa und den USA voran. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen mittel- bis langfristig zu den historischen Wachstumsniveaus zurückkehren werde.Auf Basis ihres DCF-Modells hätten die Analysten einen fairen Wert in Höhe von 12,50 Euro je Aktie ermittelt (bisher: 16,60 Euro). Die Kurszielanpassung beruhe zum einen auf den korrigierten Prognosen für die kommenden zwei Jahre sowie einer Erhöhung des Beta-Faktors. Durch die vergleichsweise hohe Abhängigkeit von Großkunden würden sie nun von höheren Eigenkapitalkosten ausgehen. Dennoch würden sie ihre langfristigen Umsatz- und Margenschätzungen beibehalten und davon ausgehen, dass die KPS sich operativ auf einem guten Weg befinde.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die KPS-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 25.06.2018)