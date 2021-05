Tradegate-Aktienkurs KONE-Aktie:

Kurzprofil KONE:



Die Kone Corporation (Eigenschreibweise KONE) (ISIN: FI0009013403, WKN: A0ET4X, Ticker-Symbol: KC4, Nasdaq OTC-Symbol: KNYJF) ist ein finnisches, an der Börse Helsinki notiertes Industrieunternehmen sowie einer der vier größten Aufzugsanlagen- und Fahrtreppenproduzenten der Welt mit Hauptsitz in Espoo. (05.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KONE-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die KONE B-Aktie (ISIN: FI0009013403, WKN: A0ET4X, Ticker-Symbol: KC4, Nasdaq OTC-Symbol: KNYJF).Die Zahlen für das erste Quartal 2021 hätten beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen. Beim bereinigten EBIT seien sowohl die Analysten-Erwartungen als auch die des Marktes übertroffen worden. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich um 1,3 Prozentpunkte y/y verbessert. Der Auftragseingang sei vergleichsweise schwach gewesen (-1,6% y/y) und durch Margendruck gekennzeichnet. KONE habe den Ausblick für 2021 angepasst und dabei das obere Ende der Spanne für die bereinigte EBIT-Marge (12,4% bis 13,2% (bisher: 12,4% bis 13,4%; 2020: 12,6%)) leicht gesenkt.Als Treiber für die operative Entwicklung sehe der Analyst das Geschäft mit Neuinstallationen in China sowie das vergleichsweise stabile Wartungsgeschäft. Dem stünden höhere Rohstoff- und Logistikkosten gegenüber. Der Kursrückgang der KONE B-Aktie am Berichtstag (28.04.: -8%) spiegle den gestiegenen Margendruck wider. Der Analyst behalte seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021 (u.a. EPS: 2,01 Euro) und 2022 (u.a. EPS: 2,11 Euro) bei. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells habe er ein unverändertes Kursziel von 69,00 Euro für die KONE B-Aktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die KONE-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze KONE-Aktie: