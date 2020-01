XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

57,50 EUR -1,98% (23.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

57,42 EUR -1,95% (23.01.2020, 16:58)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 34.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8,0 Milliarden EUR. (23.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION hat ein gutes Jahr hinter sich, aber - AktienanalyseDer Gabelstaplerhersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat trotz der wirtschaftlichen Eintrübung sein Umsatzziel im vergangenen Jahr übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen seien die Einnahmen um fast zehn Prozent auf rund 8,8 Mrd. Euro geklettert. Die Prognose habe zwischen 8,15 und 8,65 Mrd. Euro gelegen. Das bereinigte EBIT habe um acht Prozent auf etwa 850 Mio. Euro angezogen und sei damit im oberen Bereich der anvisierten Spanne zwischen 805 und 875 Mio. Euro gelandet.An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen: Denn so werde es wohl nicht weitergehen. Wegen der Unsicherheit in der Weltpolitik und schwankenden Erwartungen mit Blick auf die Weltwirtschaft rechne KION-Chef Gordon Riske für 2020 mit einem eher stagnierenden Weltmarkt für Flurförderzeuge. Gleichzeitig habe Riske die Aktionäre auf hohe Investitionen vorgebereitet: "Wir werden 2020 deutlich in den Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten investieren. Außerdem bauen wir unser Produkt- und Lösungsangebot weiter aus." Zudem werde KION die Software-Entwicklung für Automatisierungslösungen stärken und sein Angebot rund um Energie-Systeme erweitern. Die Investitionen dürften das Ergebnis im neuen Jahr belasten, habe es geheißen.Keine guten Nachrichten auch von Konkurrent Jungheinrich: Bei den Hamburgern hätten sich die Aussichten wohl zuletzt deutlich verdüstert. Denn Vorstand und Aufsichtsrat hätten wegen "einer höheren Volatilität im Auftragseingang und insbesondere mangels positiver Konjunktur- und Marktsignale" die Prognosen für 2020 heftig nach unten korrigiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: