Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain- Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value- Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR. (17.09.2020/ac/a/d)



Die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Kletterpartie aufs Pakett gelegt. Knapp 74 Euro koste das MDAX-Wert aktuell. Auf dem Kurs-Tiefpunkt der Corona-Krise sei das Papier für rund 33 Euro zu haben gewesen. Dabei habe auch der Gabelstapler-Hersteller die Folgen der Pandemie empfindlich zu spüren bekommen. Wegen der weltweiten Abwehrmaßnahmen gegen das Virus seien die Erlöse im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 16 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro gefallen. Das EBIT sei von 225 Mio. auf knapp 61 Mio. Euro gesunken. Unter dem Strich habe ein Nettoverlust von 17,1 Mio. Euro gestanden. Vor einem Jahr habe das Unternehmen noch 125,2 Mio. Euro verdient. Allerdings - und das mache Hoffnung - habe das Unternehmen trotz der Krise höhere Auftragseingänge verbuchen können als noch vor einem Jahr. Ihr Wert sei um elf Prozent auf 2,3 Mrd. Euro gestiegen - dem boomenden Online-Handel und den daraus folgenden Investitionen in Lager- und Logistikflächen sei Dank.Zudem zeichne sich nach Unternehmensangaben in China inzwischen wieder eine deutliche Erholung des Staplermarktes ab. Ob der Vertrauensvorschuss der Börse gerechtfertigt sei, würden die Zahlen zum dritten Quartal zeigen.Die meisten Kursziele der Analysten habe die KION-Aktie inzwischen jedenfalls bereits erreicht oder hinter sich gelassen. Allein deshalb kann eine gewisse Portion Vorsicht bei Investment in die KION-Aktie derzeit sicher nicht schaden. (Ausgabe 37/2020)