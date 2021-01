Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

73,38 EUR +1,13% (07.01.2021, 08:36)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain- Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value- Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR. (07.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - KION: Neue Kaufwelle möglich - ChartanalyseMit Spannung dürften Anleger und Trader momentan auf ihr Engagement in der KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) schauen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem es den Käufern im November und Dezember gelungen sei, die wichtige Unterstützung um 64 EUR zu halten, notiere die KION-Aktie momentan direkt unterhalb der entscheidenden Widerstandszone um 74 EUR. Bis dato habe das Kaufinteresse aber noch nicht ausgereicht, um diese Hürde zu überwinden und so für ein neues bullisches Signal zu sorgen. Die Chance hierfür sei jedoch immer noch vorhanden.Sofern es den Bullen in der KION-Aktie gelinge, nachhaltig Kurse oberhalb von ca. 74 EUR zu etablieren, könnte eine neue Kaufwelle anlaufen. Im Rahmen dieser dürfte man sich dem großen Widerstandsbereich um 80 EUR zuwenden. Hier sei es nicht nur im Oktober vergangenen Jahres zu einer Korrektur gekommen. Bereits in 2017 und 2018 habe dieses Preisniveau für Probleme gesorgt. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, denn wenn auch aktuell der Ausbruch nach oben nicht gelinge, könnte es noch einmal abwärts auf 65 bis 63 EUR gehen. Spätestens hier müssten die Käufer Druck machen, wolle man im Widerstandsbereich die nächste große Topformation verhindern. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:72,86 EUR +0,33% (06.01.2021, 17:35)