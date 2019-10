Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

59,64 EUR -1,52% (31.10.2019, 11:51)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während sich Baoli auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8 Milliarden Euro. (31.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat zuletzt ein kleines Kursfeuerwerk abgebrannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um fast 27 Prozent sei das Papier auf Monatssicht nach oben gestürmt, auf aktuell gut 60 Euro. So hoch habe der MDAX-Wert seit fünf Monaten nicht mehr gestanden. Den Zündstoff für die Rally hätten überraschend starke Quartalszahlen geliefert. Demnach habe das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT um 12,6 Prozent auf 217,1 Mio. Euro und den Gewinn sogar um rund ein Viertel auf 120,7 Mio. Euro steigern können. Gleichzeitig habe sich der Auftragseingang um rund 13 Prozent erhöht - angesichts des schwierigen Marktumfelds eine mehr als respektable Leistung, finde auch Akash Gupta von der Investmentbank J.P. Morgan. "Allen Konjunktursorgen zum Trotz hat KION bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen überboten", so der Experte.Doch damit nicht genug: Entgegen so mancher Befürchtung habe KION seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Vorstand rechne weiter mit einem Umsatz von 8,16 bis 8,65 Mrd. Euro. Für das bereinigte EBIT liege das Ziel zwischen 805 und 875 Mio. Euro. "Die guten Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres zeigen, dass die KION Group auch in einem uneinheitlichen Marktumfeld weiterhin auf Kurs und die Widerstandsfähigkeit der Gruppe deutlich gestärkt ist", so CEO Gordon Riske.Durch den Kurssprung nach den Zahlen habe sich das technische Bild schlagartig aufgehellt. Denn die KION-Aktie hat es geschafft, einen stabilen Doppelboden bei rund 41 Euro auszubilden, den sie nun als Sprungbrett für weitere Kursgewinne nutzen könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2019)Börsenplätze KION-Aktie:Xetra-Aktienkurs KION-Aktie:59,58 EUR -1,42% (31.10.2019, 11:39)