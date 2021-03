Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain- Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value- Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR. (04.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION: Der Gabelstaplerhersteller will wieder wachsen - AktienanalyseDie Corona-Krise hat auch beim Gabelstaplerhersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) deutliche Spuren hinterlassen - vor allem im Geschäft mit Flurförderzeugen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das habe selbst die gute Entwicklung in der Lagerlogistik nicht ganz ausgleichen können. Die Umsätze seien im vergangenen Jahr daher um fünf Prozent auf 8,3 Mrd. Euro zurückgegangen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei von 805 auf 547 Mio. Euro geschrumpft. Im laufenden Jahr wolle das MDAX-Mitglied aber wieder wachsen. So sollten die Erlöse auf 9,15 bis 9,75 Mrd. Euro zulegen. Das bereinigte EBIT sehe KION bei 720 bis 800 Mio. Euro. Dabei rechne das Unternehmen mit einer anhaltend positiven Entwicklung im Geschäft mit automatisierten Lagersystemen - angetrieben durch den verstärkten Trend zum E-Commerce.Aber auch für das Neugeschäft mit Flurförderzeugen prognostiziere der Konzern nach den Corona-Auswirkungen im Vorjahr eine schrittweise Erholung. Gleichzeitig habe KION jedoch klar gestellt, dass der Ausblick aufgrund der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie mit besonders hohen Unsicherheiten behaftet sei. Ein ungünstiger weiterer Verlauf der Pandemie könnte beispielsweise erneute behördliche Beschränkungsmaßnahmen erfordern, die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzaktivitäten genauso belasteten wie die Investitionsbereitschaft der Kunden, habe es geheißen. Zudem würden nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds die Rohstoffpreise deutlich steigen, was sich auch auf die Einkaufspreise der von KION eingesetzten Materialien auswirke. (Ausgabe 8/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:74,46EUR -1,95% (04.03.2021, 11:08)