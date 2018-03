XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (02.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) weiterhin zu kaufen.Nach der Q3-Gewinnwarnung sei mit einem soliden Jahresabschluss wieder Vertrauen zurückgewonnen worden. Bei allen Finanzkennzahlen habe jeweils das obere Ende der Prognosespanne und damit die Markterwartung und die Analystenschätzungen erreicht werden können. Positiv hervorzuheben sei insbesondere der starke Q4-Ordereingang im Segment Supply Chain Solutions (SCS). Überraschend sei auch das in Q4 an Dynamik gewinnende Marktwachstum im traditionellen Flurförderzeuggeschäft (in Stückzahlen global +21%, Q2 & Q3: +16%, Q1: +19%) gewesen.Der schwache Auftragseingang von SCS habe die Q3-Gewinnwarnung ausgelöst. Dies habe Zweifel an der Wachstumsstärke des teuer zugekauften Dematic-Geschäfts hervorgerufen. Diese Befürchtung scheine nun erstmals vom Tisch. Mit der US-Steuerreform sollte sich das Investitionsumfeld im wichtigen US-Markt weiter aufhellen. Die Orderpipeline dürfte gut gefüllt sein. Die Strukturtreiber E-Commerce, Automatisierung und Digitalisierung sehe der Analyst als intakt. Die bestätigte mittelfristige Wachstumsrate des Lagersystemgeschäfts von mindestens 10% p.a. erscheine damit realistisch.Angesichts des stark ausgeprägten Projektcharakters im Lagersystemgeschäft habe sich die Prognoseunsicherheit auf Einzeljahressicht jedoch erhöht. Dies und die Erfahrungen aus der Gewinnwarnung erkläre für Maichl die ausgeprägt weite Prognosespanne im für 2018 erwarteten Auftragseingang und Umsatz von 8,05 bis 8,50 Mrd. EUR bzw. 7,70 bis 8,20 Mrd. EUR sowie die zurückhaltend erscheinende adj. EBIT-Margenprognose von 10,0 bis 10,2% (VJ 10,0%). Maichl schätze 10,4%. Der Auftragsbestand in Höhe von 2,62 Mrd. EUR (+9%) Ende 2017 biete bereits eine gute Wachstumsbasis und das Makroumfeld sollte weiter stützen. Bestätigt worden seien ebenfalls die adj. EBIT-Margenzielmarke von 12% in 2019-21 sowie der Fokus auf ein profitables Wachstum im Rahmen der neuen Strategie KION 2027 (Details hierzu beim Analystentag am 6. März).Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die KION-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: