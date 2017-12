ISIN KION-Aktie:

Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (04.12.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Analystin Felicitas von Bismarck von der Deutschen Bank:Felicitas von Bismarck, Analystin der Deutschen Bank, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) mit einer Kaufempfehlung wieder auf.Sie teile die Begeisterung von Anlegern über die Themen Automatisierung und Digitalisierung, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Diese dürften auch für die Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik über Jahre hinaus die dominierenden Themen sein.Felicitas von Bismarck, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die KION-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 78 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 04.12.2017)XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:69,18 EUR +2,66% (04.12.2017, 10:06)Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:69,199 EUR +1,74% (04.12.2017, 10:13)