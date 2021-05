Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

742,20 EUR +0,53% (28.05.2021, 11:11)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

741,90 EUR +0,72% (28.05.2021, 11:04)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (28.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).KERING habe mitgeteilt (27.05.), dass es einen Anteil von rund 5,9% des Aktienkapitals von PUMA für 90,30 Euro je Aktie bei Investoren platziert habe. Der Verkaufserlös belaufe sich auf rund 805 Mio. Euro. Nach dem Abschluss der Transaktion (werde für den 01.06. erwartet) werde die Beteiligung von KERING an PUMA auf rund 4,0% (zuvor: 9,9%) sinken. Die Platzierung des Aktienpakets stelle für den Analysten keine Überraschung dar, da die PUMA-Beteiligung von KERING ein finanzielles Investment und keine strategische Beteiligung mehr sei und KERING bereits im Oktober 2020 ein Aktienpaket von ebenfalls rund 5,9% an PUMA (Platzierungspreis: 74,50 Euro je Aktie) verkauft habe.Den Berechnungen des Analysten zufolge dürfte KERING durch die Transaktion einen Buchgewinn vor Steuern von über 600 Mio. Euro erzielen. Der Zeitpunkt der Platzierung sei günstig, da die PUMA-Aktie (26.05.) auf Schlusskursbasis mit 93,60 Euro ein neues Allzeithoch erreicht habe. Der Erlös solle zur weiteren Stärkung der bereits sehr soliden Bilanzstruktur (zum 31.12.2020; liquide Mittel von 3,44 Mrd. Euro; Gearing: 17,8%) verwendet werden.Die KERING-Aktie habe zuletzt (1 Monat: +13%) deutlich zulegen können und habe dabei von den im April veröffentlichten überzeugenden Umsatzzahlen zum ersten Quartal und einem positiven Aktienmarktumfeld profitiert. Der Analyst hebe seine Prognosen unter Berücksichtigung des Verkaufs des PUMA-Anteils und einer schneller als bisher von uns erwarteten Entspannung der Pandemielage v.a. in Westeuropa (u.a. EPS 2021e: 28,16 (alt: 24,11) Euro; EPS 2022e: 29,28 (alt: 28,37) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: