Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (22.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Umsatzzahlen für das Q1/2020 (berichtet: -15% y/y auf 3,20 Mrd. Euro; organisch: -16% y/y) seien schwächer als von Lusebrink befürchtet (3,29 Mrd. Euro) ausgefallen und seien hinter der Unternehmenszielsetzung zurückgeblieben. Ursächlich dafür sei v.a. der Umsatzeinbruch der Marke Gucci gewesen (berichtet: -22% y/y; organisch: -23% y/y). Die Schwäche bei der Topline-Entwicklung bei Gucci habe sich nach Erachten des Analysten im Verlauf des Jahres 2019 zwar bereits angedeutet, scheine sich nun aber zu manifestieren, was angesichts der großen Bedeutung von Gucci für KERING negativ zu werten sei. Einen Ausblick für 2020 habe KERING nicht präsentiert, zeige sich aber bezüglich einer Erholung des Geschäfts in China zurückhaltender als LVMH. Zudem habe KERING den bisherigen Dividendenvorschlag (11,50 Euro) je Aktie für 2019 zurückgezogen und einen neuen Dividendenvorschlag von 8,00 Euro angekündigt.Der Analyst reduziere seine EPS-Prognosen für 2020 (EPS berichtet/bereinigt: 19,31 (alt: 20,47) Euro; DPS: 7,00 (alt: 9,00) Euro) und 2021 (EPS berichtet/bereinigt: 25,30 (alt: 26,15) Euro; DPS: 9,50 (alt: 12,00) Euro).Unter Berücksichtigung der Faktoren (schwache Topline-Entwicklung bei Gucci; hohe Abhängigkeit von Gucci; Turnaround bei Bottega Veneta; solide Bilanzstruktur; Belastungen durch Covid-19) ermittelt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research ein neues Kursziel von 510,00 (alt: 570,00) Euro und stuft die KERING-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 22.04.2020)