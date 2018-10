Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie

379,20 EUR +7,36% (24.10.2018, 12:08)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie

379,60 EUR +7,50% (24.10.2018, 12:33)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (24.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die Umsatzzahlen für Q3 hätten auf Konzernebene (vergleichbare Basis: +28% y/y) überzeugen können. Dabei habe die Marke Gucci (vergleichbare Basis: +35% y/y) herausgeragt. Auf berichteter Basis sei der Konzernumsatz (fortgeführtes Geschäft) um 28% y/y auf 3,40 Mrd. Euro gestiegen. Für 2018 gebe das Unternehmen keinen konkreten Ausblick, rechne jedoch u.a. mit einer weiteren Verbesserung der operativen Entwicklung. Das Wertpapier habe heute positiv auf die Zahlenveröffentlichung reagiert, nachdem es zuvor deutlich (1 Monat: -23%) nachgegeben habe. Ursächlich dafür seien Berichte in den sozialen Medien über verschärfte Zollkontrollen in China sowie Befürchtungen über eine deutliche Abschwächung des Wachstums bei Gucci gewesen.Die überzeugenden Q3-Umsatzzahlen sowie positive Aussagen im Conference Call zu China sollten diese Befürchtungen zerstreuen. Der Analyst erhöhe seine Prognosen für 2018 (berichtetes EPS: 32,47 (alt: 31,88) Euro; bereinigtes EPS: 21,78 (alt: 21,19) Euro) und 2019 (berichtetes/bereinigtes EPS: 24,76 (alt: 23,83) Euro). Wegen der positiven operativen Entwicklung und der aussichtsreichen Positionierung von Gucci sehe er ein deutliches Erholungspotenzial für den Titel.Bei einem Kursziel von 500,00 (alt: 550,00) Euro bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die KERING-Aktie. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze KERING-Aktie: