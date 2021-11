Börsenplätze KERING-Aktie:



711,70 EUR +1,05% (24.11.2021, 16:41)



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (24.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Das Internet erlebe gerade eine neue Revolution namens Metaverse. Nun habe sich Morgan Stanley zu den virtuellen 3D-Welten der Zukunft geäußert. Die Analysten der US-Investmentbank würden verraten, welches Luxusunternehmen ihrer Meinung nach am besten positioniert sei, um von diesem Trend zu profitieren. Es gehe immerhin um einen 50-Mrd.-Euro-Markt.Gehe es nach den Analysten, würden Hersteller von Luxusgütern virtuell genauso verkaufen, wie sie es auch physisch tun würden. Metaverse-Gaming und NFTs könnten bis 2030 10% des Marktes für Luxusgüter ausmachen. Das bedeute eine Umsatzchance von 50 Mrd. Euro und einem möglichen Gewinnzuwachs von etwa 25% für die Branche, zitiere CNBC aus der aktuellen Studie von Morgan Stanley.Dabei sei KERING - u.a. Eigentümer von Gucci und Balenciaga - am besten positioniert, um vom Aufkommen des Metaversums zu profitieren. Das französische Luxusgüterunternehmen verfüge "über eine demografische Markenstruktur" und habe "einen Vorsprung bei innovativen digitalen Kooperationen".Metaverse sei im Kommen und werde unser Leben nachhaltig verändern. Davon könnten nicht nur Tech-Konzerne, sondern auch klassische Unternehmen profitieren. In der Luxusgüterbranche bevorzuge "Der Aktionär" aufgrund der Abhängigkeit von Gucci nicht KERING, sondern LVMH, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link