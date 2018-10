Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie

433,00 EUR -5,85% (04.10.2018, 15:45)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie

432,80 EUR -6,44% (04.10.2018, 15:59)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (04.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Umsatzentwicklung sei in Q2/2018 (+26% y/y) im Rahmen des Marktkonsenses ausgefallen, während beim bereinigten operativen Ergebnis (+53% y/y) die Marktprognose leicht übertroffen worden sei. Die Marke Gucci habe dabei u.a. mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität (bereinigte operative Marge: +6,2 Prozentpunkte y/y) eine herausragende Entwicklung verzeichnet. Lusebrink sehe Gucci als eine der weltweit führenden Luxusmarken aussichtsreich für den stark wachsenden chinesischen Luxusgütermarkt positioniert.Zudem habe KERING die Fokussierung auf die Luxus-Marken fortgesetzt und u.a. die Beteiligung an Puma deutlich auf knapp 16% (zuvor: knapp 86%) reduziert und Volcom zum Verkauf gestellt, was Lusebrink v.a. unter Profitabilitätsgesichtspunkten als sinnvoll erachte. Für 2018 gebe der Konzerns keinen konkreten Ausblick, rechne aber u.a. mit einer weiteren Verbesserung der operativen Entwicklung und des ROCE sowie dem Beibehalten des hohen Niveaus der Cashflow-Generierung.Lusebrink sehe ein signifikantes Kurspotenzial für die KERING-Aktie. Zudem bleibe das Marktumfeld für den weltweiten Luxusgütermarkt günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: