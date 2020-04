Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

456,00 EUR +0,26% (02.04.2020, 10:43)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

455,00 EUR -4,39% (01.04.2020)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (02.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF), senkt aber sein Kursziel.KERING habe ein Update zu Covid-19 gegeben. Demnach rechne das Unternehmen für das erste Quartal 2020 mit einem Umsatzrückgang von 13% bis 14% (organisch: rund -15%) y/y. Dabei sehe das Unternehmen ermutigende Anzeichen einer Erholung in China, während sich die Situation in Westeuropa und Nordamerika zunehmend verschlechtere. Für das erste Halbjahr 2020 prognostiziere KERING einen Rückgang der bereinigten operativen Marge, ohne diesen quantifizieren zu können. Das Unternehmen denke über zusätzliche Maßnahmen nach, um den Margenrückgang zu begrenzen. Einen Ausblick für 2020 gebe KERING weiterhin nicht, zeige sich aber nach wie vor zuversichtlich bzgl. des mittel- und langfristigen Wachstumspotenzials.Der Analyst teile diese Einschätzung mit Blick auf das ausbalanciertere Topline-Wachstum (signifikanter Turnaround bei Bottega Veneta), die Erholung des wichtigen chinesischen Markts nach der Eindämmung von Covid-19, das Ergreifen von geeigneten Maßnahmen, um die Profitabilität zu sichern, sowie Nachholeffekten nach einer Abschwächung der Covid-19-Pandemie. Seine Prognosen für 2020 (EPS berichtet/bereinigt: 20,47 (alt: 28,71) Euro; DPS: 9,00 (alt: 13,00) Euro) und 2021 (EPS berichtet/bereinigt: 26,15 (alt: 31,78) Euro; DPS: 12,00 (alt: 14,50) Euro) senke er.Bei einem Kursziel von 570,00 (alt: 700,00) Euro bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die KERING-Aktie. (Analyse vom 02.04.2020)Börsenplätze KERING-Aktie: