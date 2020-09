Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

558,20 EUR +0,78% (09.09.2020, 10:15)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

552,60 EUR -0,43% (09.09.2020, 10:59)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (09.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die KERING-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +14%) deutlich zulegen können. Ursächlich dafür sei nach Meinung des Analysten vor allem die fortschreitende Erholung des chinesischen Luxusgütermarkts gewesen, dessen Bedeutung für die Branche in den nächsten Jahren deutlich zunehmen werde. So erwarte die Beratungsgesellschaft McKinsey, dass bis zum Jahr 2025 rund 40% des weltweiten Umsatzes mit Luxusgütern auf China entfallen werde. Hiervon sollte nach Erachten des Analysten die KERING-Kernmarke Gucci mit ihrer starken Position in China profitieren. Jedoch verändere sich laut McKinsey in China dabei zunehmend die Kundschaft hin zu jungen Digital Natives. Vor diesem Hintergrund gewinne nach Meinung des Analysten die Ansprache über Social Media-Kanäle zunehmend an Bedeutung. Angesichts dessen werte Lusebrink die Social Media-Daten der Modesuchmaschine Lyst zum zweiten Quartal 2020 sehr positiv. So würden mit Gucci (Platz 3 (zuvor: 4)), Balenciaga (Platz 4 (zuvor: 2)), Saint Laurent (Platz 6 (zuvor: 9)), Bottega Veneta (Platz 10 (zuvor: 13)) und Alexander McQueen (Platz 15 (zuvor: 22)) nun fünf Konzernmarken, die zudem mehrheitlich ihre Position hätten verbessern können, zu den 20 populärsten Modemarken weltweit zählen.Lusebrink hebe seine EPS-Erwartungen für 2020 (berichtet: 14,44 (alt. 14,15) Euro; bereinigt: 16,55 (alt: 16,15) Euro) und 2021 (berichtet/bereinigt: 23,78 (alt: 23,33) Euro) an. Der Analyst erhöhe das Kursziel für die KERING-Aktie von 490 Euro auf 570 Euro. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (7,00 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt daher sein "halten"-Votum für KERING-Aktie. (Analyse vom 09.09.2020)Börsenplätze KERING-Aktie: