Das deutsche Elektronikunternehmen decke die gesamte Wertschöpfungskette von Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen ab. Das Wachstum, das KATEK in den letzten Jahren hingelegt habe, sei durchaus rasant gewesen. So sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 um 59% auf 414 Mio. Euro gestiegen. Das Wachstum sei aber auf Kosten des Gewinns gegangen. 2018 habe das Unternehmen noch über 21 Mio. Euro verdient. Nach einem kleinen Minus 2019 sei im vergangenen Jahr immerhin ein kleiner Gewinn von 1,6 Mio. Euro übrig geblieben.



Ein beachtliches Wachstum plus ein attraktives Marktumfeld: "Der Aktionär" sei sich sicher, dass Anleger KATEK auf dem Zettel haben sollten, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Unternehmensprofil KATEK SE:



In der KATEK Group (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) vereinen Champions aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette ihre Kräfte in einer starken Gemeinschaft. Das Münchner Unternehmen bieten qualitative und quantitative Skalierbarkeit von Entwicklung und Fertigung an jedem Entry-Point des Produktlebenszyklus für Kunden, die Kompetenz, Qualität und Volumina über die gesamte Elektronik Wertschöpfungskette flexibel aus einer Hand beziehen wollen. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die KATEK-Aktie (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) unter die Lupe.Elektronik sei das Rückgrat der Wachstumsfelder Medizintechnik, Elektromobilität, Internet of Things und erneuerbare Energien. Dieses Rückgrat liefere zum Teil das Münchner Unternehmen KATEK, das am Dienstag in Frankfurt an die Börse gehen wolle. Der am Dienstag festgelegte Ausgabepreis deute auf ein zufriedenstellendes IPO hin.