Börsenplätze KATEK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KATEK-Aktie:

26,00 EUR -0,19% (19.05.2021, 14:56)



XETRA-Aktienkurs KATEK-Aktie:

26,00 EUR 0,00% (19.05.2021, 13:19)



ISIN KATEK-Aktie:

DE000A2TSQH7



WKN KATEK-Aktie:

A2TSQH



Ticker-Symbol KATEK-Aktie:

KTEK



In der KATEK Group (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) vereinen Champions aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette ihre Kräfte in einer starken Gemeinschaft. Das Münchner Unternehmen bieten qualitative und quantitative Skalierbarkeit von Entwicklung und Fertigung an jedem Entry-Point des Produktlebenszyklus für Kunden, die Kompetenz, Qualität und Volumina über die gesamte Elektronik Wertschöpfungskette flexibel aus einer Hand beziehen wollen. (19.05.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Mit satten Kursgewinnen wurden Anleger belohnt, die beim Börsengang der KATEK SE (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) Aktien zeichneten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Emissionspreis von 23 Euro seien am ersten Handelstag Kurse von 31 Euro und damit Zeichnungsgewinne von über 30% erreicht worden. Mittlerweile notiere das Papier mit gut 27 Euro immer noch deutlich über dem Emissionspreis. Ein Einstieg in die Münchener Technologieschmiede könnte sich aber immer noch lohnen.Der KATEK-Konzern sei ein Elektronik-Unternehmen, welches Entwicklung (inkl. Software), Prototyping und Fertigung sowie Services auf dem Markt für hochwertige Elektronikprodukte und elektronische Dienstleistungen anbiete. Nach Schätzung der Gesellschaft rangiere das Unternehmen gemessen am Marktanteil zurzeit an zweiter Stelle in Deutschland sowie als wachstumsstärkste europäische Gesellschaft im Markt für Elektronikprodukte und elektronische Dienstleistungen.Laut Emissionsprospekt habe der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse von 414 Mio. Euro sowie ein Konzernergebnis von 1,6 Mio. Euro erzielt. Beim Börsengang seien 3,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie rund 0,5 Millionen Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung platziert worden. Dem Unternehmen seien also brutto rund 79 Mio. Euro zugeflossen, die dazu verwendet werden sollten, die geplante Wachstumsstrategie fortzusetzen. Dies solle sowohl durch Zusammenschlüsse und Übernahmen als auch durch organische Wachstumsinitiativen geschehen. Laut Unternehmen befinde man sich in einem fortlaufenden Prozess der Identifizierung und Bewertung wertsteigernder Zielunternehmen, die zum Konzernverbund dazustoßen sollten.Auch aus diesem Grund würden die Experten die KATEK-Aktie für ein interessantes Investment halten. Die Gesellschaft werde auf dem aktuellen Kursniveau von 26,10 Euro mit 348 Mio. Euro bewertet.Angesichts der guten Marktstellung und der ansprechenden Wachstumsaussichten halten die Experten von "AnlegerPlus News" diesen Kurs für eine gute Einstiegschance. Mittelfristig würden sie Kurse um 40 Euro für möglich halten, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 21 Euro platziert werden. (Ausgabe 5/2021)