Tradegate-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

4,706 EUR +0,38% (27.11.2020, 22:26)



ISIN K92 Mining-Aktie:

CA4991131083



WKN K92 Mining-Aktie:

A2AJL3



Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

92K



Nasdaq OTC Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

KNTNF



Kurzprofil K92 Mining Inc.:



K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea, insbesondere der Goldmine Kainantu, zu der auch die Lagerstätten Irumafima und Kora gehören. (29.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K92 Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) unter die Lupe.Das Papier des Goldproduzenten habe sich in den für den gesamten Edelmetallsektor harten Wochen realtiv gut gehalten. K92 Mining habe bisher bewiesen, dass man die Mine in Papua-Neuguinea sehr profitabel betreiben könne und habe zuletzt mit sehr spannenden Daten zum Goldprojekt aufwarten können. Der Erfolg von K92 Mining könnte irgendwann das Interesse eines großen Players erwecken, der dieses Projekt gerne in seinem Konzern sehen würde, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.11.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze K92 Mining-Aktie:TSX Venture Exchange-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:7,30 CAD +0,83% (27.11.2020, 22:00)