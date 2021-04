Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,7725 EUR -4,33% (21.04.2021, 09:54)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,7665 EUR -12,15% (21.04.2021, 10:46)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (21.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die elitäre Super League werde wahrscheinlich nicht entstehen. Es habe sich erledigt. Gestern habe es bei der Juventus Football-Aktie schon Gewinnmitnahmen gegeben. Das Thema kann man also beiseite legen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Juventus Football-Aktie. (Analyse vom 21.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Juventus Football-Aktie: