Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (13.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Juventus Turin werfe Atlético Madrid nach einem Gala-Auftritt von Cristiano Ronaldo aus der Champions League. Die Hoffnung auf den Gewinn der Königsklasse nach 22 Jahren bleibe bestehen. Die Anleger würden die Juve-Aktie um über 20% nach oben katapultieren.Lange Zeit habe Juve noch das gewisse Etwas gefehlt, ein Hingucker, ein Wow-Effekt um die mediale Aufmerksamkeit wieder auf die angestaubte italienische Serie A zu lenken. Dann habe Juve-Präsident Andrea Agnelli Christiano Ronaldo zu Juve gelockt. In Diensten von Real Madrid habe Ronaldo 16 Titel in neun Jahren gesammelt.Bei Juve würden nun alle hoffen, dass man wieder Großes erreichen könne. Nicht den Gewinn des Meistertitels, nein, das gehöre zum Standard. Schließlich habe Juve acht Meisterschaften in Folge erreicht. Sie alle würden nur eines wollen: die Champions League gewinnen. Zuletzt habe die "Alte Dame", wie Juve auch gerne genannt werde, dieses Kunststück vor 22 Jahren geschafft.Unter dem Strich 41,5 Millionen Euro könnte Juventus Turin also im Vergleich zur letzten Saison oben drauf packen. Sollte das Best Case-Szenario eintreten, hätte Ronaldo am Ende der erste Saison schon 10,4% seiner Ablösesumme eingespielt.Die Aktie jedenfalls feiere den 3 zu 0 Coup gegen Atlético Madrid. Über 20% werde das Papier in die Höhe katapultiert.Anleger kaufen nicht in die steigenden Kurse hinaus, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Eine spannendere Alternative sei das Papier von Ajax Amsterdam. (Analyse vom 13.03.2019)