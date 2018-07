Börsenplätze Juventus Football-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,814 EUR +8,32% (05.07.2018, 15:53)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

0,7375 EUR +7,27% (04.07.2018)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



KurzprofilJuventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (05.07.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Christiano Ronaldo gehe zu Juventus Turin! Das würden mehrere spanische und italienische Medien berichten. Das Wertpapier sei heute kaum zu bremsen.Juventus sollte eine Ablösesumme in Höhe von 106 Mio. Euro an Real überweisen. Das Jahresgehalt für Ronaldo sollte 30 Mio. Euro netto betragen - rund sieben Mio. Euro mehr als aktuell bei Real. Sogar seine geliebte Rückennummer 7 sei gesichert.Luciano Moggi, der ehemalige Präsident von Juventus Turin, habe laut der Internetseite "Calciomercato" gesagt: "Ronaldo hat schon unterschrieben, nachdem er den Medizincheck in Deutschland gemacht hat. Das ist, was ich denke, nachdem ich mit wichtigen Personen geredet habe." Der Medizincheck solle in München stattgefunden haben. Eine offizielle Bestätigung des spektakulären Transfers stehe jedoch noch aus.Einzelne Fußball-Aktien gelten als sehr volatil, sodass sie für langfristig orientierte Anleger eher nicht infrage kommen, doch "Der Aktionär" hat gemeinsam mit Morgan Stanley ein aussichtsreiches Faktor-Zertifikat aufgelegt: Das Papier ( ISIN DE000MF3GSE3 WKN MF3GSE ) vereint zehn Fußball-Club-Aktien, darunter ManU, BVB und eben auch Juve. (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link