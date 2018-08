Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (09.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) von 37 auf 36 EUR.Optimistischere Jahresziele bereits in den Markterwartungen reflektiert: Jungheinrich habe den Jahresausblick für den Auftragseingang (3,75 bis 3,85 Mrd. EUR) und Umsatz (3,6 bis 3,7 Mrd. EUR) jeweils an das obere Ende der Zielspannen angehoben. Unverändert sei dagegen der EBIT-Zielkorridor bei 270 bis 280 Mio. EUR geblieben. Sowohl Maichls Umsatzprognose (3,74 Mrd. EUR) als auch die Markterwartung (3,71 Mrd. EUR) nehme diesen Schritt bereits vorweg. Auch die EBIT-Schätzung im Markt passe mit 278 Mio. EUR in den gesetzten Rahmen. Im Auftragseingang dürfte mit 3,95 Mrd. EUR aber noch mehr drin sein. Dagegen reduziere Maichl seine EBIT-Schätzung für 2018 auf 274 Mio. EUR (bisher: 279 Mio. EUR), was für H2 weitgehend stabile Margen impliziere.Q2-Highlight sei ein an Dynamik gewinnender Auftragseingang gewesen, der um 16% auf 1,02 Mrd. EUR expandiere. Dabei habe Jungheinrich von einer an Tempo gewinnenden Marktnachfrage im Kernmarkt Europa und in China profitiert, insbesondere nach Lagertechnikgeräten. Damit sei Maichls Prognose von 980 Mio. EUR übertroffen worden. Der Umsatz sei um 8% auf 912 Mio. EUR gewachsen und habe damit weitgehend Maichls Prognose von 915 Mio. EUR sowie die etwas vorsichtigere Markterwartung von 907 Mio. EUR getroffen. Überproportional stark seien das Miet- und Gebrauchtgerätegeschäft sowie der Kundendienst gewesen.Steigende Kosten würden das EBIT bremsen, Marge sinke: Das EBIT habe in Q2 unterproportional um 3% auf 69,2 Mio. EUR angezogen. Damit sei die Markterwartung (69,1 Mio. EUR) gut getroffen worden. Maichl sei mit 70,2 Mio. EUR etwas optimistischer gewesen. Die entsprechende Marge sei mit 7,6% hinter dem Vorjahrswert von 8,0% zurückgeblieben. Dies gelte auch für H1 mit 7,1% (VJ 7,6%). Als Belastungsfaktoren hätten vor allem steigende Personalkosten, höher als geplante Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe mit Preiserhöhungen bei einigen Lieferanten gebremst. Aufgrund eines negativeren Finanzergebnisses und einer gestiegenen Steuerquote sei das Q2-Nettoergebnis um 2% auf 45 Mio. EUR gefallen.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Jungheinrich-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link