Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

46,50 EUR +1,17% (05.01.2022, 08:01)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

45,96 EUR +1,64% (04.01.2022)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (05.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Die Jungheinrich Vorzugsaktien würden in Schlagdistanz zum Allzeithoch im Bereich von 48 Euro notieren. Der letzte Versuch, diese Hürde zu überwinden, sei Mitte November gescheitert. Nach einem scharfen Rücksetzer nehme die Aktie die charttechnisch wichtige Marke zum Jahresstart wieder ins Visier.Es sei ein offenes Geheimnis: In Zeiten von Same-Day-Delivery-Service gehe ohne eine optimierte Intralogistik - also die Steuerung, Durchführung und Organisation des Materialflusses innerhalb eines Lagerbetriebes - nichts mehr.Jungheinrich sei hier als führender Lösungsanbieter mit seinen Produkten passend positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Trendthemen wie Automatisierung, Digitalisierung und Elektromobilität stünden bei den Hamburgern im Fokus. Branchenkenner seien überzeugt: Eine mögliche Neuaufstellung von Liefer- und Produktionsketten könnte mittelfristig zu einer positiven Überraschung beim Bedarf an Intralogistik-Lösungen führen.Die jüngsten Zahlen und auch der mittelfristige Ausblick des Konzerns würden passen. Bis 2025 solle der organische Konzernumsatz auf 5,5 Milliarden Euro wachsen. Dabei sollten acht bis zehn Prozent vom Umsatz als EBIT hängen bleiben."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Derivate auf Jungheinrich befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.