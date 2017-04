Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

31,899 EUR -1,31% (26.04.2016, 09:54)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Logistiksystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite. Die Jungheinrich-Aktie wird an allen deutschen Börsen gehandelt. (26.04.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Aktienanalystin Franziska Eckersberger von der Deutschen Bank:Franziska Eckersberger, Aktienanalystin der Deutschen Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q1-Zahlen ihr Kursziel für die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3).Die gute Geschäftsdynamik bei dem Unternehmen dürfte angehalten haben, so die Analystin. Aufgrund der letztlich guten Kursentwicklung des Wertpapiers bleibe sie jedoch bei ihrer Anlageempfehlung.Felicitas von Bismarck, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Jungheinrich-Vorzugsaktie bestätigt. Das Kursziel sei von 28,00 auf 31,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 26.04.2016)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:31,795 EUR -1,93% (26.04.2016, 10:12)