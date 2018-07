XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (11.07.2018/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Jungheinrich-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 09.07.2018 hat Vorstand Hans-Georg Frey ein Paket von 1.325 Jungheinrich-Aktien zum Kurs von 30,18 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 39.988,50 EUR entspricht.Carlos Becke, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer Aktienanalyse vom 03.07.2018 sein "buy"-Votum für Jungheinrich bestätigt. Das Kursziel sei von 39,00 auf 37,00 Euro gesenkt worden. Das Wertpapier sei trotz guter Zahlen für 2017 und das erste Quartal 2018 seit Jahresbeginn stark gefallen, so der Analyst Carlos. Wegen jüngster Marktdaten erschienen die Sorgen um den Zyklus für Hubfahrzeuge jedoch übertrieben, zumal Jungheinrich politischen Unsicherheiten weniger ausgesetzt sei als Konkurrenten.Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:30,88 EUR -2,03% (11.07.2018, 12:58)