Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Logistiksystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite. Die Jungheinrich-Aktie wird an allen deutschen Börsen gehandelt. (05.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastian Growe von der Commerzbank:Sebastian Growe, Aktienanalyst der Commerzbank, bestätigt in einer aktuellen Branchenstudie sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3).Das Unternehmen biete eine überzeugende Wachstumsstory, so der Analyst. Sie sei jedoch seiner Meinung nach im Aktienkurs schon eingepreistSebastian Growe, Aktienanalyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Jungheinrich-Vorzugsaktie bei "hold" bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 27,00 Euro gesehen. (Analyse vom 05.01.2017)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:26,91 EUR -1,19% (05.01.2017, 12:41)