XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

36,16 EUR +3,91% (29.03.2018, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

36,08 EUR +3,65% (29.03.2018, 16:24)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (29.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.An der Börse sorge die Hochstufung der Jungheinrich-Vorzugsaktie durch die DZ BANK für Kauflaune. Der kurzfristige Abwärtstrend, der sich seit den zurückhaltenden Geschäftsaussichten Ende Februar gebildet habe, sei mit den kräftigem Kursanstieg nach oben verlassen worden - allerdings noch nicht nachhaltig.Mit weiterhin guter Auftragslage sollte der Aktienkurs nun vorerst wieder steigen. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch für Jungheinrich, auch wenn die Bäume nicht schnell in den Himmel wachsen würden. Engagierte Anleger solten den Stoppkurs von 26,50 Euro auf 30 Euro hochziehen. Etwas darüber verlaufe eine langfristige Aufwärtstrendlinie, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2018)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: