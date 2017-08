Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (17.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktie: Auf Seitwärtsinvestments setzen - AktienanalyseDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) hat seine Prognose für das laufende Jahr leicht angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern peile nun einen Umsatz zwischen 3,35 und 3,45 Mrd. Euro an - nach bisher 3,4 bis 3,5 Mrd. Gleichzeitig solle das EBIT das obere Ende der prognostizierten Spanne von 250 bis 260 Mio. Euro erreichen. Die Jungheinrich-Vorzugsaktie sei in erster Reaktion dennoch unter Druck geraten. Analysten hätten unter anderem den Auftragseingang moniert - dieser sei nicht ganz beeindruckend ausgefallen wie zuletzt. Einige Experten hätten zudem auf die inzwischen anspruchsvolle Bewertung verwiesen.Anleger sind deshalb gut beraten, auf Seitwärtsinvestments zu setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2017)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:35,405 EUR +0,41% (17.08.2017, 16:03)