Kurzprofil Jungfraubahn:



Jungfraubahn (ISIN: CH0017875789, WKN: A0CACJ, NASDAQ OTC-Symbol: JFBHF, SIX Swiss Ex: JFN) ist eine Unternehmensgruppe, die im Betrieb von Ausflugsbahnen und Wintersportanlagen tätig ist. Die bedeutendsten Tochtergesellschaften sind die Jungfraubahn AG und die Wengernalpbahn AG. Die Jungfraubahn AG wurde bereits 1912 von der Kleinen Scheidegg bis ins Jungfraujoch durchgehend in Betrieb genommen. Endstation der 9.3 Kilometer langen Zahnradbahn ist das 3.454 m. ü. M. gelegene Jungfraujoch - Top of Europe, die höchstgelegene Bahnstation Europas, das jährlich von über 800.000 Gästen besucht wird. Die Wengernalpbahn AG verbindet mit ihrer durchgehenden Zahnradbahn im Sommer und im Winter Lauterbrunnen und Grindelwald mit der Kleinen Scheidegg. Die 6er-Sesselbahn Eigernordwand, die seit Dezember 2009 in Betrieb ist, ist die Verbindung zwischen Arvengarten und dem Eigergletscher im Kleinen Scheidegg Gebiet.



Außerdem betreibt die Gesellschaft die Firstbahn AG mit einer Sechsergondelbahn, die ca. 1.200 Personen pro Stunde befördert, von Grindelwald über Bort und Schreckfeld auf die First, die Harderbahn (HB) von Interlaken Ost auf den Harder Kulm und die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM). Im Weiteren gehören die Berner-Oberland-Bahn (BOB) und die Schynige Platte-Bahn(SPB) zum Konzern. Die Jungfraubahn Holding AG wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Interlaken, Schweiz. (04.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Jungfraubahn-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Jungfraubahn-Aktie (ISIN: CH0017875789, WKN: A0CACJ, NASDAQ OTC-Symbol: JFBHF, SIX Swiss Ex: JFN).Top of Europe mit 67% von Verkehrsumsatz - Experience Mountains ebenfalls stark: Der Analyst gehe in GJ 2018 von einer Besucherzahl von 1,06 Mio. aus (+2%), was in H2 +3% bedeuten würde (Schönwetterphase im Juli/Aug.). Während Top of Europe im letzten Jahr praktisch ausgebucht gewesen sei, werde Experience Mountains wohl weiterhin zweistellig zulegen.Aufgrund des starken 1H18 erhöhe der Analyst seine Schätzwerte (inkl. höherem durchschnittlichem Kartenpreis). Mit einer Steigerung von Umsatz und EBITDA um +9% bzw. +12% sei H1/2018 überaus stark gewesen; diese Dynamik dürfte in H2 zwar nachlassen, dennoch erhöhe der Analyst seine EPS-Prognose 2018-20 um je +5%. V-Projekt sei angelaufen, dürfte aber erst ab GJ 2021 spürbar werden.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Jungfraubahn-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 150,00 auf CHF 155,00 erhöht worden. (Analyse vom 04.09.2018)Börseplätze Jungfraubahn-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Jungfraubahn-Aktie:128,50 EUR -0,77% (04.09.2018, 09:05)