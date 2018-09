SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:

CHF 49,97 -1,52% (05.09.2018, 09:52)



ISIN Julius Bär-Aktie:

CH0102484968



WKN Julius Bär-Aktie:

A0YBDU



Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

JGE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

BAER



Kurzprofil Julius Bär Gruppe AG:



Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER) ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 388 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 größten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.



Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Die kundenorientierte Ausrichtung, objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, solide finanzielle Basis sowie unternehmerische Managementkultur machen das Unternehmen zur internationalen Referenz im Private Banking.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.juliusbaer.com. (05.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Julius Bär-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Julius Bär-Aktie (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER).Nach Einschätzung des Analysten werde Julius Baer langfristig weiter wachsen, denn die Wachstumsaussichten für Vermögensverwalter seien nach wie vor attraktiv. Allerdings würden die Wachstumsaussichten mittelfristig (in den nächsten ein bis zwei Jahren) von einigen möglichen Problemen etwas überschattet. Zu den Punkten, die sich negativ bei JB bemerkbar machen könnten, würden gehören: andere Prioritäten des neuen CEO; Risiko, dass Spitzentalente abgeworben würden; kostspielige Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung; die Kreditvergabe dürfte ihren Höchststand erreicht haben; Wachstum erfolge durch M&A, aber der Wettbewerb um und die Preise für gute Vermögenswerte seien gestiegen; rechtliche Fragen könnten der Reputation schaden. Gleichzeitig rechne der Analyst mit anhaltendem Abwärtsdruck bei den Bruttomargen und Aufwärtsdruck bei den Kosten.Die Analyse wichtiger Kennzahlen zeige einen überraschenden Mangel an Skaleneffekten, trotz des deutlichen Größenzuwachses. Vielleicht würden derartige Vorteile nach der vollständigen Implementierung der neuen IT-Plattform zutage treten. Allerdings sei angesichts der besprochenen rechtlichen Fragen mit kontinuierlichen Investitionen in die Risiko-, Compliance- und Kontrollfunktionen zu rechnen.Nach Erachten des Analysten würden weder seine Schätzungen noch die Konsensprognosen implizieren, dass die erörterten Probleme wahrscheinlich eintreten würden. Im Negativszenario rechne er mit einer Abwärtskorrektur seiner aktuellen Schätzungen des Basisszenarios um bis zu 11% (die Konsensprognosen müssten noch stärker sinken). Die Aktie von JB habe sich - abgesehen von GAM - in den letzten drei Monaten im Universum der Analysten am schlechtesten entwickelt, und einige der möglichen Probleme dürften allmählich im Kurs berücksichtigt sein. Aufgrund der höheren Schätzung für die Eigenkapitalkosten (+50 BP auf 9,9%) senke der Analyst sein Kursziel um 9% von CHF 57,00 auf CHF 52,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Julius Bär-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:44,22 EUR -3,37% (05.09.2018, 09:21)