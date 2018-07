Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China habe hingegen vor allem Schwellenländer-Aktien und Rohstoffe belastet. Die Saisonalität lasse einen schwierigen August für Aktien vermuten: In den letzten zehn Kalenderjahren habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den August nur vier Mal mit einer positiven Rendite abgeschlossen. Im Median habe der DAX im August verloren.



Kurzfristiger Ausblick



Während die US-Berichtssaison wieder sehr positiv verlaufe (mehr als 80% positive Überraschungen) und für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein Q2-Gewinnwachstum von über 21% im Vergleich zum Vorjahr erwartet werde, sehe es bis dato für Europa etwas verhaltener aus. Für den Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) würden sich momentan positive und negative Ergebnisse die Waage halten. Die kommenden Tage würden am Markt neben der weiteren Berichtssaison vor allem von zwei Dingen geprägt sein: Dem Hoffen auf Informationen zur weiteren EZB-Geldpolitik (am 26. Juli stehe die nächste EZB-Sitzung an) und Bangen wegen einer drohenden Eskalation im weltweiten Handelskrieg.



Zudem stehe die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone im Juli sowie das ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland an - beides wichtige Frühindikatoren für die Wirtschaft. In den USA werde das BIP-Wachstum des zweiten Quartals am 27. Juli vermeldet. Der Konsensus erwarte ein kräftiges Wachstum von auf Jahressicht hochgerechneten 4,0% gegen Vorquartal. (24.07.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Juli konnte bist dato seinem Ruf als tendenziell guter Aktienmonat gerecht werden, so die Analysten der Berenberg in ihrem aktuellen "Märkte-Monitor".Aktien der Industrienationen hätten mehrheitlich zugelegt, getrieben durch eine bislang starke Q2 Berichtssaison - vor allem in den USA - und eine weltweiten Abnahme der negativen Konjunkturüberraschungen. Zudem habe FED-Chef Powell optimistisch auf die US-Konjunktur geblickz und graduelle Zinsschritte in Aussicht gestellt. Die US-Zinskurve habe sich weiter verflacht und sei nun nur noch 30 Basispunkte von einer Invertierung entfernt. Italienische Staatsanleihen hätten sich leicht erholt, begünstigt durch eine höhere Risikofreude der Marktteilnehmer sowie einem geringeren Netto-Angebot an Peripherieanleihe.