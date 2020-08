Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

129,00 EUR -0,05% (28.08.2020, 10:58)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

152,98 USD +0,45% (27.08.2020, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (28.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) von weiterhin zu kaufen.J&J habe die Übernahme von Momenta Pharmaceuticals (Therapien zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen) zu 52,50 USD je Aktie (6,50 Mrd. USD) in bar angekündigt. Die Transaktion solle über die Emission von Anleihen in Höhe von 7,5 Mrd. USD finanziert und in H2/2020 abgeschlossen werden. Die Guidance für das bereinigte EPS 2020 (7,75 USD bis 7,95 USD) sei bestätigt worden. Im Geschäftsjahr 2021 solle das EPS (berichtet/bereinigt) durch zusätzliche F&E-Aufwendungen zur Weiterentwicklung der Entwicklungspipeline von Momenta (fünf Medikamentenkandidaten) in der Spanne von 0,10 USD bis 0,15 USD belastet werden.Bei der Übernahme ziele J&J (sechs Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten in Phase III) auf den Antikörper Nipocalimab (Phase III, zwei Indikationen in Phase II) ab, um in zusätzlichen Therapiefeldern von Autoimmunerkrankungen (u.a. Neurologie, Rheumatologie, Dermatologie) zu expandieren. Das Unternehmen sehe in Nipocalimab ein Umsatzpotenzial von 1,0 Mrd. USD. Unter Berücksichtigung der nach Meinung des Analysten kompatiblen Entwicklungspipelines der Unternehmen sowie des sich seines Erachtens ergebenden Expansions- und Umsatzpotenzials durch Nipocalimab, erachte er die Übernahme als strategisch sinnvoll.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Johnson & Johnson-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 164 USD auf 165 USD angehoben. (Analyse vom 28.08.2020)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: