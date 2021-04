Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Besser laufende Geschäfte in der Arzneimittel- und Medizintechniksparte hätten dem US-Pharmakonzern im Startquartal Auftrieb gegeben. In Q1 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent auf 22,3 Mrd. US-Dollar gestiegen, wie J&J am Dienstag in New Brunswick (US-Bundesstaat New Jersey) bekannt gegeben habe. Analysten hätten etwas weniger erwartet.Unter dem Strich sei ein Gewinn von rund 6,2 Mrd. Dollar hängengeblieben und damit fast sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn um 12,5 Prozent auf 6,9 Mrd. Dollar zugelegt. Die Quartalsdividende wolle J&J um fünf Prozent auf 1,06 Dollar/Aktie erhöhen.Die Spanne bei den Zielen für das laufende Jahr habe das Unternehmen eingeengt. Für 2021 strebe J&J nun beim Umsatz einen Anstieg von 9,7 bis 10,9 Prozent auf 90,6 bis 91,6 Mrd. Dollar an. Das bereinigte EPS solle um 17,3 bis 19,2 Prozent auf 9,42 bis 9,57 Dollar zulegen. Bei den Kennziffern habe J&J jeweils das untere Ende der Spannen angehoben und gleichzeitig etwas das obere Ende der Prognosen reduziert.In Q1 hätten die Amerikaner abermals von guten Geschäften in der Pharmasparte profitiert. Die Erlöse hätten in dem Bereich um fast zehn Prozent angezogen. Wachstumstreiber seien die Krebsmedikamente Darzalex und Imbruvica geblieben. Deutlich besser sei es für J&J auch wieder in der Medizintechnik gelaufen. Die Erlöse hätten von Januar bis März um knapp 11 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro zugelegt. Im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten seien dagegen die Umsätze leicht zurückgegangen.Die heutigen Quartalszahlen hätten der Johnson & Johnson-Aktie keinen Auftrieb verleihen können. DER AKTIONÄR sieht den Titel derzeit als Halteposition, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 20.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)