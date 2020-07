Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der Pharmariese Johnson & Johnson habe mit der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal seine Prognose angepasst. Das Unternehmen rechne für das laufende Jahr mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Größe von 7,75 bis 7,95 Dollar. Die Anpassung beinhalte die erwarteten Folgen der Corona-Pandemie, habe es auf Unternehmensseite geheißen. Den Umsatz erwarte Johnson & Johnson zwischen 79,9 Milliarden und 81,4 Milliarden Dollar.Im abgelaufenen Quartal habe der Konzern zwar corona-bedingt schwächere Zahlen verbucht, habe jedoch die Erwartungen der meisten Analysten übertroffen. Unterm Strich sei ein Überschuss von 3,63 Milliarden oder 1,36 Dollar je Aktie geblieben - nach 5,61 Milliarden oder 2,08 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt habe Johnson & Johnson mit 1,67 Dollar Gewinn je Aktie den Analystenkonsens von Factset übertroffen, der bei 1,49 Dollar gelegen habe. Der weltweite Umsatz sei um 11 Prozent auf 18,34 Milliarden Dollar zurückgegangen, die Analysten hätten jedoch mit einer Kennzahl 17,61 Milliarden gerechnet.Johnson & Johnson gehe davon aus, dass die klinische Testphase seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der kommende Woche beginne. In die Phase-1-Studie sollten mehr als 1.000 Teilnehmer aufgenommen werden, hauptsächlich im Alter zwischen 18 und 55 Jahren, habe Finanzvorstand Joseph Wolk dem Nachrichtensender CNBC gesagt. Der Konzern wolle aber auch eine Gruppe von Personen, die 65 Jahre oder älter seien, in die frühe Testphase einbeziehen.Die einzelnen Unternehmensteile hätten unterschiedlich in Q1 performt. Der Umsatz mit Schönheitsprodukten und rezeptfreien Medikamenten sei um sieben Prozent zurückgegangen. Moderates Wachstum habe der Bereich der pharmazeutischen Produkte erreicht, welcher um 2,1 Prozent auf 10,75 Milliarden Dollar zugelegt habe. Weiterhin schwach hätten sich hingegen Umsätze mit medizinischen Geräten präsentiert, wo der bereinigte Umsatz um 34 Prozent niedriger ausgefallen sei. Dieser Bereich sei auch in der Erwartungshaltung der Analysten als schwächster Sektor angesehen worden.Die Aktie von Johnson & Johnson reagiere kaum auf die verbesserte Prognose für das Gesamtjahr. "Der Aktionär" favorisiert derzeit andere Aktien im Sektor, so Adam Maliszewski. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link