Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

119,3801 EUR +0,15% (25.09.2018, 11:11)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

USD 140,47 (24.09.2018)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (25.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Das Wertpapier habe auf Sicht von drei Monaten deutlich steigen können (+15%) und sich damit auch innerhalb eines starken Sektors überproportional entwickelt (relativ ggü. Stoxx Americas 600 Health Care: +2 PP). Die Underperformance seit Jahresbeginn bleibe aber bestehen (relativ: -14 PP). Positiv habe sich das zuletzt verbesserte Sentiment für den Gesundheitssektor (insb. nachlassende Befürchtungen mit Blick auf Belastungen durch US-Preispolitik) ausgewirkt. Zusätzlich hätten wegen gestiegener konjunktureller Unsicherheiten und einer relativ moderaten Bewertung, Aktien aus dem Bereich Health Care für Investoren an Attraktivität gewonnen.Für Johnson & Johnson würden auch die überdurchschnittlichen Wachstumsziele für den Pharmabereich (über Marktwachstum (CAGR 2017-2021e: ca. +5%)) sprechen, die im Rahmen eines Update Calls (13.09.) bestätigt worden seien und sich mit der Einschätzung des Analysten decken würden. Insgesamt rechne Johnson & Johnson bis 2021 mit einem Portfolio von 14 Blockbuster-Medikamenten und Zulassungen bzw. Zulassungsanträgen für bis zu 10 Pipeline-Produkte. Der Analyst sehe das Unternehmen damit in der Lage, Umsatzrückgänge älterer Medikamente (u.a. Remicade) mehr als kompensieren zu können. Zuletzt habe ihn die Geschäftsentwicklung der Pharmasparte überzeugen können. Die Schwierigkeiten in den Segmenten Consumer und Medical Devices dürften zunächst noch anhalten.Vor diesem Hintergrund bestätigt Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bei teilweise leicht angehobenen Prognosen und einem neuen Kursziel von 145,00 (alt: 135,00) USD sein "halten"-Votum für die Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: