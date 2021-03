(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hintergrund des späten Lieferstarts für den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in Europa seien neue Zweifel, ob die USA die Ausfuhr dort abgefüllter Impfstoffe gestatten würden. Deshalb habe das Unternehmen nach eigenen Angaben die Lieferkette umgestellt, um die USA zu umgehen, habe die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus EU-Kreisen erfahren. Die Abfüllung solle nun an einem anderen Ort stattfinden und die Änderung brauche etwas Zeit.Der Impfstoff des US-Herstellers sei am Donnerstag in der EU zugelassen worden und die EU habe 200 Millionen Dosen davon bestellt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe aber anschließend in der ARD gesagt: "Die Wahrheit ist, dass frühestens Mitte, Ende April mit Lieferungen zu rechnen ist nach Angaben von Johnson & Johnson."Ursprünglich sollte die Abfüllung - das so genannte Fill and Finish - des in den Niederlanden entwickelten und teils in der EU produzierten Impfstoffs in den USA stattfinden, auch für Lieferungen an Europa. Lange habe es geheißen, es gebe Zusicherungen aus Washington, dass die für die EU bestimmten Mengen wieder zurückkämen.Nun bestehe neue Unsicherheit über die amerikanische Linie, hätten mehrere Quellen in Brüssel bestätigt. Dass Johnson & Johnson für die europäischen Lieferungen die Produktionswege umgestellt habe, sei deshalb beruhigend, habe ein EU-Vertreter gesagt.Der Impfstoff von Johnson & Johnson gelte als etwas Besonderes, weil er als einziger mit nur einer Dosis den vollen Schutz bieten solle. Zudem könne er in einfachen Kühlschränken aufgehoben werden. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe ihn am Donnerstag als sicher und wirksam bewertet.Nach der jüngsten Korrektur nehme die Aktie von Johnson & Johnson derzeit wieder Fahrt auf. "Der Aktionär" habe das Papier im Dezember 2020 zum Kauf empfohlen.Die Aussichten bleiben weiter gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 12.03.2021)