Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (14.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Der US-Konzern rechne wegen der Covid-19-Krise im laufenden Jahr nun mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Für die Entwicklung eines eigenen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus nehme Johnson & Johnson aber verstärkt Geld in die Hand. Mit der Entwicklung des Mittels verfolge das Unternehmen allerdings keine Gewinnerzielungsabsichten, so Konzernchef Alex Gorsky.Die Aktionäre könnten sich trotz der Krise über eine von 0,95 auf 1,01 USD erhöhte vierteljährliche Dividende freuen. Im Gesamtjahr solle die Ausschüttung damit von 3,80 auf 4,04 USD steigen.Die neue Prognose lasse die Anleger kalt. Im Gegenteil: Die Johnson & Johnson-Aktie könne sogar deutlich zulegen. "Der Aktionär" favorisiere derzeit jedoch andere Aktien im Sektor, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: