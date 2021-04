Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die seltenen schweren Nebenwirkungen nach der Impfung mit den Präparaten von AstraZeneca und Johnson & Johnson würden deutschen Experten zufolge möglicherweise mit dem speziellen Typ dieser Impfstoffe zusammenhängen. "Die Tatsache, dass beide Impfstoffe auf dem gleichen Prinzip beruhen und die gleichen Probleme verursachen, spricht meines Erachtens eher dafür, dass der Vektor selbst die Ursache ist", habe Johannes Oldenburg vom Universitätsklinikum Bonn der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Allerdings sei das zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ.Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson habe am Dienstag wegen Berichten über sogenannte Sinusvenenthrombosen nach der Impfung den Marktstart seines Präparats in Europa aufgeschoben. Zuvor hätten Behörden in den USA ein vorübergehendes Aussetzen der Impfungen empfohlen, nachdem im Land sechs Fälle der Hirnvenenthrombosen erfasst worden seien.Erst im März habe Deutschland Impfungen mit dem Produkt des Herstellers AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt. Auch andere europäische Länder hätten die Impfungen zeitweise gestoppt. Hintergrund sei ebenfalls eine auffällige Häufung der speziellen Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) nach Impfungen mit dem Präparat gewesen. Inzwischen werde der Einsatz von AstraZeneca hierzulande nur bei Menschen ab 60 Jahren empfohlen.In beiden Präparaten werde ein an sich harmloses Adenovirus als sogenannter Vektor genutzt, um Erbinformationen des Coronavirus in den Körper zu schleusen. Es sei theoretisch auch denkbar, dass das Spike-Protein des Virus, das in allen verfügbaren Impfstoffen dem Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen präsentiert werde, die Nebenwirkungen verursache, habe Oldenburg erklärt.Die Aktie von Johnson & Johnson sei am Dienstag zunächst deutlich ins Minus gerutscht, habe sich aber bis zum Handelsende wieder etwas erholen können. Das Papier sei schließlich mit einem Minus von 1,3 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Wie "Der Aktionär" bereits erklärt habe, dürften die Auswirkungen auf die Geschäfte ähnlich wie bei AstraZeneca auch bei Johnson & Johnson überschaubar bleiben. Auch bei Johnson & Johnson mache der Corona-Impfstoff nur einen Bruchteil des Geschäfts auch.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät deswegen dazu, die Aktie von Johnson & Johnson nicht zuletzt wegen des starken Gesamtportfolios weiter zu halten. Ein Stopp bei 105 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 14.04.2021)Mit Material von dpa-AFX