Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Gute Nachrichten in Bezug auf Booster-Impfungen hätten J&J am Dienstag einen kleinen Kursschub beschert. Eine Trendwende der Aktie werde dadurch zwar noch nicht erreicht. Doch die Daten könnten bei der wichtigen FDA-Genehmigung helfen.Der US-Konzern habe heute am frühen Morgen (Ortszeit) einige neue Daten zu seinem Impfstoff herausgegeben. Viel Beachtung hätten dabei Aussagen zu einer Auffrischungsimpfung mit dem Corona-Vakzin von J&J erhalten.So solle die zweite Spritze zu einem Schutz vor mittleren und schweren Verläufen von 94 Prozent führen, wenn sie zwei Monate nach der Erstimpfung gesetzt werde. Laut firmeneigenen Angaben seien bei Impfstoffen eigentlich Wirkungsgrade von 75 Prozent üblich. Gleichzeitig werde durch einen Booster-Shot die Konzentration der Antikörper im Blut noch einmal um den Faktor 4 bis 6 erhöht."Wir haben nun den Beweis erbracht, dass eine Auffrischungsimpfung den Schutz vor COVID-19 weiter erhöht und die Schutzdauer voraussichtlich erheblich verlängern wird", habe der Chef-Wissenschaftler von J&J, Dr. Paul Stoffels kommentiert. Das könnte helfen, eine erforderliche Genehmigung der FDA zu erhalten, um den bereits Erstgeimpfte ein zweites Mal mit dem J&J-Vakzin zu impfen. Der US-Gesundheitsbehörde habe hierfür noch weitere Daten vom US-Konzern verlangt.Die Johnson & Johnson-Aktie habe von den guten Q2-Zahlen Ende Juli profitiert und habe Mitte August bei 179,92 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Aktuell befinde sich der Titel jedoch im Konsolidierungsmodus. Sowohl die 90- als auch die 200-Tage-Linie seien jüngst durchbrochen und auch der mittelfristige Aufwärtstrend wurde unterschritten worden. Die horizontale Unterstützung bei 160 Dollar und die positiven Booster-Daten könnten den Negativ-Trend nun beenden.Engagierte Anleger bleiben an Bord, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2021)