Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) werde am (heutigen) Donnerstag voraussichtlich den Weg für den vierten Corona-Impfstoff in der EU freimachen. Es werde erwartet, dass die Behörde mit Sitz in Amsterdam die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson empfehlen werde. Dann müsse zwar noch die EU-Kommission zustimmen - doch das gelte als Formsache und könnte noch am selben Tag erfolgen.Die EU-Kommission habe bereits Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Davon würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten. Allerdings gebe es Befürchtungen, dass das Unternehmen nicht rechtzeitig liefern könne. Der Hersteller habe zugesichert, dass er sich an die Absprachen halten und ab April liefern werde.Der Impfstoff sei in den Niederlanden von der Johnson-Tochter Janssen entwickelt worden. Er habe große Vorteile gegenüber den bisher zugelassenen Präparaten von Pfizer/BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Der wichtigste: Er müsse nur einmal gespritzt werden. Das Präparat müsse auch nicht tiefgefroren aufbewahrt werden. Kühlschranktemperatur reiche aus.Deshalb sei er aus Sicht der Entwicklungsorganisation One auch sehr gut für ärmere Länder geeignet. "Der neue Impfstoff von Johnson & Johnson kann eine echte Wunderwaffe gegen die Pandemie werden", habe die stellvertretende Deutschlanddirektorin Karoline Lerche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) gesagt. Der Hersteller müsse alles dafür tun, dass die ganze Welt Zugang erhalte.Nach der jüngsten Korrektur nehme die Aktie von Johnson & Johnson derzeit wieder Fahrt auf. "Der Aktionär" habe das Papier im Dezember 2020 zum Kauf empfohlen.Die Aussichten bleiben weiter gut, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.03.2021)Mit Material von dpa-AFX