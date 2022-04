Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

163,72 EUR -1,50% (19.04.2022, 13:49)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

177,66 USD -1,25% (18.04.2022)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Das jüngste Zahlenwerk von Johnson & Johnson zum abgelaufenen Q1 2022 sei eher durchwachsen ausgefallen. Während man sich in den meisten Geschäftsbereichen solide gezeigt habe, habe man in der wichtigen Pharma-Sparte enttäuscht. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei gesenkt worden.Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe Johnson & Johnson einen Umsatz von USD 23,4 Mrd. verzeichnet, was einem Wachstum von 5% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Die Analystenschätzungen seien mit USD 23,7 Mrd. allerdings etwas höher angesiedelt gewesen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie habe sich der Gesundheitskonzern um 3,1% auf USD 2,67 verbessert, womit der allgemeine Konsens von USD 2,59 leicht habe übertroffen werden können.Während man sich in den Geschäftsbereichen Medizintechnik (Umsatz: USD 6,97 Mrd., Konsens: USD 6,66 Mrd.) und Consumer Health (Umsatz: USD 3,59 Mrd., Konsens: USD 3,52 Mrd.) robust gezeigt habe, sei man in der für mehr als die Hälfte des konzernübergreifenden Umsatzes verantwortlichen Pharma-Sparte (Umsatz: USD 12,87 Mrd., Konsens: USD 13,52 Mrd.) deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unter anderem sei dies auf enttäuschende Umsatzzahlen bezüglich des Medikaments Xarelto (Blutgerinnung) und des hauseigenen COVID-19 Impfstoffs zurückzuführen.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Johnson & Johnson lautete "halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity