Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Nach einem weiteren starken Quartal sei J&J erneut optimistischer für das laufende Geschäftsjahr geworden. Sowohl für den Umsatz als auch das Ergebnis pro Papier werde das Dow Jones-Unternehmen zuversichtlicher.Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle nun bei 9,77 bis 9,82 Dollar liegen, habe J&J am Dienstag mitgeteilt. Das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Plus von über 22 Prozent. Bislang hätten die Manager mit einem Gewinn je Aktie von maximal 9,70 Dollar gerechnet.Auch der Erlös solle ein wenig besser ausfallen. Für das Gesamtjahr solle der Umsatz nun mit dem Corona-Geschäft bei 94,1 bis 94,6 Mrd. Dollar liegen statt bislang 93,8 bis 94,6 Mrd. Dollar. Das wäre nun ein Plus von 13,9 bis 14,5 Prozent.Einen ähnlichen prozentualen Zuwachs habe J&J in Q3 verzeichnet. So sei der Umsatz um 10,7 Prozent auf 23,3 Mrd. Dollar (20,1 Mrd. Euro) geklettert. Mit so viel hätten Analysten in etwa gerechnet. Vor allem das Geschäft mit pharmazeutischen Erzeugnissen habe dabei zugelegt. Unter dem Strich seien bei dem Konzern mit fast 3,7 Mrd. Dollar 3,2 Prozent mehr hängen geblieben als ein Jahr zuvor.Trotz der erhöhten Prognose notiere die Johnson & Johnson-Aktie moderat im Minus. Auf dem aktuellen Niveau sollte der Wert jedoch einen tragfähigen Boden ausbilden.Konservativ ausgerichtete Anleger greifen erst zu, wenn das Chartbild wieder positive Signale sendet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp bei 98,00 Euro beachten. (Analyse vom 19.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)