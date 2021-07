Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (21.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Johnson & Johnson werde wegen gut laufender Geschäfte in allen Sparten für das Geschäftsjahr 2021 optimistischer. Der Corona-Impfstoff des US-Konzerns trage aber nur wenig zum Gesamtumsatz bei. Nur 164 mio. USD habe Johnson & Johnson mit dem Vakzin im zweiten Quartal erlöst. Für das erste Halbjahr belaufe sich der Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff auf insgesamt 264 Mio. USD. Im Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit Impfstoff-Erlösen i.H.v. 2,5 Mrd. USD.Die Johnson & Johnson-Aktie profitiere von den guten Zahlen zum zweiten Quartal und nähere sich damit dem Rekordhoch bei 173,65 USD allmählich wieder an. Das Papier eigne sich für langfristig ausgerichtete, konservative Anleger. Wer investiert sei, bleibe an Bord, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: