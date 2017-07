NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.07.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) von 138 USD auf 140 USD.Auch wenn die Ergebniszahlen in Q2/2017 auf berichteter Basis rückläufig gewesen seien, sei das Zahlenwerk insgesamt besser ausgefallen als erwartet. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung habe J&J den Ausblick für 2017 angehoben (Umsatz: 75,8 bis 76,1 (bisher: 75,4 bis 76,1) Mrd. USD; bereinigtes EPS: 7,12 bis 7,22 (bisher: 7,00 bis 7,15) USD).Entscheidend werde nach Meinung des Analysten weiterhin die Entwicklung im wichtigen Pharmabereich - vor allem vor dem Hintergrund der zuletzt schwächeren Performance - bleiben. Als einen der entscheidenden Wachstumstreiber sehe Weininger die vielversprechenden Pipelineprojekte und Produkte aus der Actelion-Transaktion, die am 16.06. abgeschlossen worden sei, an.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:116,75 EUR +1,30% (19.07.2017, 11:37)