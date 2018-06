Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

105,89 EUR +0,17% (25.06.2018, 09:09)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

USD 122,84 +1,14% (22.06.2018)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (25.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktie: Abwärtstrend unter Beschuss - ChartanalyseSeit Ende Mai dieses Jahres traten bei der US-Aktie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) keine frischen Verlaufstiefs mehr auf, sodass nun eine mehrwöchige Gegenbewegung gemessen an dem bisherigen Abwärtstrend beginnen könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch würden sich Bullen jedoch etwas zurückhaltend zeigen, ein Anfang sei aber bereits gemacht worden.Übergeordnet habe sich das Papier von Johnson & Johnson bis Mitte Januar in einem intakten Aufwärtstrend aufgehalten und ein Jahreshoch bei 148,32 US-Dollar erreicht. Anschließend sei die Aktie in einen crashartigen Abverkauf zunächst auf 122,15 US-Dollar übergegangen, habe aber grundsätzlich weiter abwärts tendiert und Ende Mai das erwähnte Korrekturtief bei 118,62 US-Dollar markiert.Doch seit dem Jahrestief aus Ende letzten Monats helle sich das Chartbild wieder merklich auf und habe es ein erstes Zwischenhoch am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 124,85 US-Dollar zu markieren erlaubt. Dabei habe ebenfalls der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit den Jahreshochs überwunden werden können, doch Bullen würden sich nach wie vor etwas zurückhaltend präsentieren. Trotzdem sei ein Long-Setup bei der Johnson & Johnson-Aktie nicht gänzlich verkehrt, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.Gelinge es Marktteilnehmern hingegen zu keinen nachhaltigen Anstieg über den EMA 50 zu führen, dürfte sich zunächst eine erweiterte Seitwärtsphase ausbreiten. Aber erst unter den aktuellen Jahrestiefs von 118,62 US-Dollar sollte hingegen ein weiterer Dolchstoß für die Johnson & Johnson-Aktie andeuten und anschließend Abgaben auf 116,80 US-Dollar nach sich ziehen. An dieser Stelle erhalte das Wertpapier erneut die Chance auf eine Stabilisierung sowie anziehende Kursnotierungen. (Analyse vom 22.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link