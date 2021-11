NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

56,46 USD -2,94% (24.11.2021, 21:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (26.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit Anfang Oktober habe die JinkoSolar-Aktie eine starke Rally aufs Parkett gelegt. Auch wenn das schwache Marktumfeld angesichts der neuen Corona-Variante in Südafrika das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers ebenfalls belaste, sehe das Chartbild noch gut aus. Wichtige Impulse könnte es zudem bereits in der kommenden Woche wieder geben.Am Dienstag, 30. November, öffne JinkoSolar die Bücher. Mit den Zahlen zum dritten Quartal werde sich einerseits zeigen, wie es um die Auftrags- und Umsatzentwicklung stehe, die angesichts der ambitionierten Klimaziele jedoch langfristig ohnehin weiter stimmen dürfte. Andererseits liege der Fokus einmal mehr v.a. auf der Marge und den möglichen Auswirkungen durch Lieferkettenprobleme und hohe Rohstoffkosten auf die Profitabilität.Die neue Corona-Variante sorge für Verunsicherung. Die Solarbranche sei allerdings auf dem richtigen Weg und JinkoSolar sei hier bestens positioniert. Noch sei der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen intakt. Mit guten Zahlen könnte ein neuer Anlauf auf den Widerstandsbereich knapp unter der 65-USD-Marke starten. Mit dem Sprung darüber gäbe es ein neues Kaufsignal. Spekulative Anleger könnten weiterhin auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2021)Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:48,32 EUR -6,17% (26.11.2021, 10:01)