NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

53,70 USD +1,32% (14.12.2020, 16:20)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (14.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Solar-Highflyer Enphase und SolarEdge würden frischen Rückenwind erhalten. Die Analysten von Piper Sandler hätten beide Titel positiv besprochen, da sie von großen globalen Wachstum der Photovoltaik ausgehen würden. Weltweit gebe es zahlreiche neue Förderungen für die Solarkraft, von denen diese beiden Inverterhersteller profitieren würden. Besonders die Enphase-Aktie habe "Potenzial für Momentum", trotz des "heroischen Kursanstieges". Operative stehe der Wechselrichteranbieter vor weiteren Marktanteilsgewinnen im privaten Solaraufdachsektor.Eine der neuen weltweiten staatlichen Unterstützungen sei die aus China, von der insbesondere der Solarmodulhersteller JinkoSolar profitiere. Reuters zufolge habe der chinesische Präsident Xi Jinping am Wochenende davon gesprochen, den Ausstoß schädlicher Emissionen noch stärker einzubremsen. So sei bisher die Rede von einer Reduktion gegenüber dem 2005er Niveau zwischen "60 und 65 Prozent" gewesen. Das neue Ziel bis 2030 laute: "mindestens 65 Prozent." Zudem habe er bekräftigt, dass sich die Kapazitäten von Solar- und Windstrom gegenüber dem heutigen Niveau verdreifachen sollten. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:43,85 EUR +0,23% (14.12.2020, 16:35)