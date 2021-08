Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns sei am Freitag stark eingebrochen. Dabei sei auch eine wichtige Unterstützung unterschritten worden und das Chartbild trübe sich damit nun stark ein.Die Stimmung in der Solarbranche schlage ins Negative um, da die Materialkosten stark steigen würden und dringend benötigte Bauteile immer knapper würden. Zusätzliche Sorgen bereite nach Einschätzung einiger Experten der Umstand, dass die chinesische Regierung möglicherweise die Ausfuhr ins Ausland zusätzlich reduzieren könnte. China wolle seine Binnenwirtschaft stärken und benötige viele Bauteile und Rohstoffe selbst in großen Mengen.Der Einbruch von 14,3% am Freitag sei der größte Tagesverlust in diesem Jahr. Auch der wichtige GD200 bei rund 52 USD habe den Absturz nicht stoppen können. Die JinkoSolar-Aktie notiere damit nun nahe dem Mehrwochentief bei 44,26 USD. Hier liege zusätzlich der GD100 und dieser diene als weitere Unterstützung. Halte dieser massive Unterstützungsbereich nicht, drohe ein möglicher Abverkauf bis zur nächsten Unterstützung bei 35,64 USD.Aktuell werde der Titel vorbörslich freundlicher taxiert, was ein gutes Zeichen dafür sei, dass die aktuelle Unterstützungszone zunächst standhaft bleibe. Der seit Mitte Mai gestartete Trend bleibe solange intakt, bis der Kurs unter die 44-USD-Marke falle. Dann würde ein kurzfristiges technisches Verkaufssignal ausgelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: