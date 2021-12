Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

42,50 EUR -0,75% (09.12.2021, 16:56)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,785 USD -1,76% (09.12.2021, 16:42)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (09.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit dem heftigen Rücksetzer zum Handelsauftakt am Montag habe sich die Aktie von JinkoSolar deutlich von den Tiefs gelöst. Fast 25 Prozent habe der chinesische Solarmodulhersteller seitdem zugelegt. Doch der nächste Stimmungsdämpfer drohe. Die US-Zölle auf Solarimporte könnten verlängert werden.Die U.S. International Trade Commission (ITC) habe US-Präsident Joe Biden empfohlen, die von seinem Vorgänger Donald Trump eingeführten Zölle auf importierte Solarkomponenten zu verlängern. Sie sollten demnach vier weitere Jahre gelten und ab Februar jährlich um 25 Prozent gesenkt werden. Die Importe würden nach wie vor als Bedrohung für die US-Hersteller angesehen.Biden sei allerdings nicht verpflichtet, der Empfehlung der ITC zu folgen. Er müsse abwägen, wie er trotz Stärkung der eigenen Wirtschaft seine Ziele zum Ausbau grüner Energien erreichen könne. Für Unternehmen, die importierte Paneele installieren würden, würden sich durch die Zölle die Kosten erhöhen. Die einheimischen US-Hersteller dagegen würden profitieren und hätten in den knapp vier Jahren seit Einführung der Zölle ihre Produktion auch leicht erhöhen können. China sei aber weiter der größte Hersteller von Solarmodulen.Neueinsteiger haben keine Eile, die Aktie von JinkoSolar ist derzeit aufgrund ihrer hohen Volatilität vor allem für Trader spannend, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: